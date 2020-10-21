Азербайджан привержен мирным переговорам по Карабаху, несмотря на заявления премьера Армении об отсутствии дипломатического урегулирования - помощник президента

Азербайджан привержен мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Азербайджан поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров в соответствии с существующей дорожной картой в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. При этом заявления премьер-министра Армении о том, что «у конфликта нет дипломатического решения» еще раз демонстрирует, что Армения совершенно не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров. Этим заявлением само руководство Армении признает, что целью Армении является оккупации территорий Азербайджана», - отметил Гаджиев в своем заявлении.
Вместе с этим, Гаджиев отметил, что мировое сообщество, в частности, сопредседатели МГ ОБСЕ должны сделать выводы из заявления Пашиняна, в то время как Азербайджан неоднократно заявлял о готовности к переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта.
«На фоне конструктивной позиции Азербайджана по урегулированию конфликта международное сообщество, особенно сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны сделать выводы из этого заявления руководства Армении. Это заявление руководства Армении также является проявлением неуважения к шагам, предпринимаемым международным сообществом для дипломатического урегулирования конфликта. Президент Ильхам Алиев в недавних интервью и заявлениях для международных СМИ неоднократно заявлял о готовности Азербайджана к переговорам и дипломатическому урегулированию конфликта. Заявление армянского премьера прозвучало сразу же после встречи глав МИД России и Армении в Москве по инициативе России и перед встречей на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне по инициативе США», - подчеркнул Гаджиев.
Х.Насирзаде
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