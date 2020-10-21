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ТЭК 21.10.2020 19:25

Цены на нефть ускорили снижение после данных о запасах в США, Brent - $41,92 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду существенно снижаются после публикации еженедельного отчета Минэнерго США, показавшего меньшее, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 в среду составляет $41,92 за баррель, что на $1,24 (2,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,22 за баррель, что на $1,48 (3,55%) ниже уровня предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1 млн баррелей - до 488,11 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Запасы бензина выросли на 1,9 млн баррелей и составили 227,02 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 3,83 млн баррелей, до 160,72 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,38 млн баррелей, бензина на 1,5 млн баррелей и дистиллятов на 2 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 16 октября, выросли на 584 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 6 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,2 млн баррелей.

Давление на нефтяные цены также оказывают сообщения о росте добычи в Ливии. Как сообщает S&P Global Platts, добыча нефти и конденсата в стране за месяц выросла более чем в четыре раза - до 500 тыс. б/с. По информации источников агентства, в понедельник вечером возобновилась добыча на месторождении Абу-Аттифель, которая может достичь 70 тыс. б/с.

Однако рынок сохраняет оптимизм, рассчитывая, что ОПЕК+ пересмотрит запланированное увеличение добычи на 2 млн б/с, несмотря на отсутствие явных признаков подобных намерений после заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) 19 октября.

"Если рост добычи в Ливии и темпы восстановления спроса в мире станут проблемой для нефтяных цен, недавние вмешательства ОПЕК говорят о высокой вероятности ответных действий", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Тем временем число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 40,7 млн человек, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1,12 млн.

На фоне скачка заболеваемости коронавирусом некоторые страны продолжают вводить новые карантинные меры. По сообщениям СМИ, власти Испании рассматривают возможность введения общенационального комендантского часа.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]