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Карабахский конфликт 21.10.2020 20:17

Заявление Пашиняна об отсутствии дипломатического решения карабахского конфликта говорит о нежелании решить вопрос путем переговоров - МИД Азербайджана

Руководство Армении своими безответственными заявлениями и действиями втягивает свой народ в пропасть, отмечает МИД Азербайджана в ответ на заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна что карабахский вопрос на данном этапе не имеет дипломатического решения.

«Руководство Армении, не испытывая на себе никакого давления и не привлекаясь к ответственности за многочисленные преступления, совершенные до сих пор в рамках агрессивной политики против Азербайджана, своими безответственными заявлениями и действиями втягивает свой народ в пропасть», - говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство указывает на, что единственный способ урегулирования конфликта на долгосрочной основе и устранения напряженности в регионе заключается в соблюдении норм международного права, в нерушимости международно признанных границ государства и в их уважении.

«Говоря об отсутствии дипломатического решения конфликта, Пашинян открыто признал, что Армения продолжает агрессивную политику, и нынешнее руководство этой страны не заинтересовано в урегулировании конфликта путем переговоров», - отмечает МИД.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]