Заявление Пашиняна об отсутствии дипломатического решения карабахского конфликта говорит о нежелании решить вопрос путем переговоров - МИД Азербайджана

Руководство Армении своими безответственными заявлениями и действиями втягивает свой народ в пропасть, отмечает МИД Азербайджана в ответ на заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна что карабахский вопрос на данном этапе не имеет дипломатического решения.

«Руководство Армении, не испытывая на себе никакого давления и не привлекаясь к ответственности за многочисленные преступления, совершенные до сих пор в рамках агрессивной политики против Азербайджана, своими безответственными заявлениями и действиями втягивает свой народ в пропасть», - говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство указывает на, что единственный способ урегулирования конфликта на долгосрочной основе и устранения напряженности в регионе заключается в соблюдении норм международного права, в нерушимости международно признанных границ государства и в их уважении.

«Говоря об отсутствии дипломатического решения конфликта, Пашинян открыто признал, что Армения продолжает агрессивную политику, и нынешнее руководство этой страны не заинтересовано в урегулировании конфликта путем переговоров», - отмечает МИД.

Н.Аббасова