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Карабахский конфликт 21.10.2020 20:21

Азербайджан взял под контроль еще 22 населенных пункта в Карабахе - президент Алиев

Азербайджанская Армия освободила еще 22 населенных пункта из под оккупации Армении, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Доблестная Азербайджанская Армия освободила под оккупации три села Физулинского района, пять сел Джабраильского района, 13 сел и один поселок Зангеланского района", - написал Алиев в своем аккаунте в Twitter.

Алиев уточнил, что освобождены села Геджегёзлю, Ашагы Сейидахмедлы, Зергер Физулинского района, села Балйанд, Папы, Тулус, Хаджылы и Тинли Джабраильского района, поселок Миндживан, села Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Учунджю Агалы, Хаджаллы, Гырах Мюшлан, Удгюн, Турабад, Ичери Мушлан, Меликли, Джахангирбейли, Бахарлы Зангеланского района.

"Да здравствует Азербайджанская Армия! Карабах - это Азербайджан!", - указал Алиев.

Как сообщалось ранее, ВС Азербайджана с 27 сентября в ходе боевых действий освободили 99 населенных пунктов в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах, включая три города - Джабраил, Физули и Зангилан на юге Карабаха. С учетом нынешних, общее число освобожденных от оккупации населенных пунктов достигло 121.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]