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Карабахский конфликт 21.10.2020 21:08

Генсек НАТО призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

В НАТО обеспокоены нарушениями прекращения огня в Нагорном Карабахе, которые приводят к трагической гибели людей, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг после встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном.

"Для НАТО и международной безопасности важно, чтобы закончились боевые действия, чтобы прекратились страдания и было найдено мирное решение", - сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, "жизненно важно, чтобы все стороны проявляли сдержанность, соблюдали режим прекращения огня и немедленно начали деэскалацию конфликта".

"Любые нападения на мирных жителей неприемлемы и должны быть остановлены", - подчеркнул генсек альянса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ТЕРРИТОРИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]