Генсек НАТО призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

В НАТО обеспокоены нарушениями прекращения огня в Нагорном Карабахе, которые приводят к трагической гибели людей, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг после встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном.

"Для НАТО и международной безопасности важно, чтобы закончились боевые действия, чтобы прекратились страдания и было найдено мирное решение", - сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, "жизненно важно, чтобы все стороны проявляли сдержанность, соблюдали режим прекращения огня и немедленно начали деэскалацию конфликта".

"Любые нападения на мирных жителей неприемлемы и должны быть остановлены", - подчеркнул генсек альянса.