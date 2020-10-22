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СНГ 22.10.2020 10:18

В Бишкеке вновь сменился исполняющий обязанности мэра, Тюлеев отказался от поста

В столице Киргизии вновь сменился градоначальник, исполняющий обязанности мэра Бишкека Нариман Тюлеев отказался от поста, сообщает в четверг пресс-служба муниципалитета.

"В соответствии с законом о статусе столицы сообщаю о своей отставке с занимаемой должности первого вице-мэра и и.о. мэра Бишкека", - заявил Тюлеев в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой мэрии.

По его словам, по просьбе бывшего мэра Бишкека Азиза Суракматова он принял пост первого вице-мэра и исполнение обязанностей мэра.

"Я даже не успел войти в курс дела и принять доклады по состоянию всех направлений деятельности, как вокруг кресла мэра развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей. Некоторые из них в агрессии дошли почти до рукоприкладства, и я с болью в сердце увидел, что отдельные люди ради власти и амбиций готовы стравливать между собой народ", - отметил Тюлеев.

"Не имея никакого морального права подвергать жизни людей опасности, и осознавая, что нарастающая волна охлократии не остановится перед здравым смыслом и фактами, с исполняющим обязанности президента Киргизии и премьер-министром Садыром Жапаровым принято решение, что я оставляю должность и.о. мэра Бишкека", - заявил Тюлеев.

Он добавил, что исполнять обязанности мэра до истечения сроков созыва Бишкекского городского кенеша (11 апреля 2021 года) будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Распоряжение о назначении первым вице-мэром Бишкека Тюлеева, который ранее уже занимал пост мэра киргизской столицы, Суракматов подписал во вторник утром.

Тюлеев, занимавший пост мэра Бишкека в 2008-2010 годы, был задержан в 2012 году по обвинениям в коррупции и нанесении ущерба государству в размере более 30 млн сомов ($370 тыс.).

В 2013 году его приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Экс-мэр провел четыре года в СИЗО и колонии и был освобожден в мае 2016 года по амнистии после того, как его семья полностью возместила ущерб.

6 октября мэр Бишкека Суракматов написал заявление об уходе по собственному желанию после того, как здание городской администрации захватили манифестанты. "Народным мэром" тогда был объявлен Жоошбек Коеналиев.

7 октября в столице Киргизии вновь сменился мэр, временно исполнял обязанности градоначальника первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

8 октября Суракматов вернулся к исполнению обязанностей мэра, а 20 октября вновь подал в отставку.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, БИШКЕК, МЭР, СИТУАЦИЯ


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