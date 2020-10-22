Россия и Иран пытаются повлиять на выборы в США - директор нацразведки

РФ и Иран предприняли шаги, нацеленные на то, чтобы попытаться повлиять на ноябрьские выборы в США, заявил директор американской нацразведки Джон Рэтклифф.

"Иран и Россия конкретные предприняли шаги, нацеленные на то, чтобы подрывать процесс выборов в США, повлиять на общественное мнение", - сказал он на пресс-конференции.

По слова Рэтклиффа, Иран получил доступ к информации об избирателях и использовал ее против президента США Дональда Трампа.

"Со стороны России мы не видели таких действий. Однако она тоже подучила доступ к информации об избирателях", - добавь директор нацразведки.

"Это - отчаянные действия в исполнении испытывающих отчаяние соперников", - считает глава нацразведки.

Он заверил, что американские спецслужбы "быстро отреагировали, чтобы свести на нет эту угрозу".

Рэтклифф предупредил, что США не потерпят попыток вмешательства извне в выборы.

Выборы в США состоятся 3 ноября. За пост президента ведут борьбу республиканец Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Кроме этого, в этот день американцам предстоит выбрать всех членов Палаты представителей и часть сенаторов.