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Финансы 22.10.2020 10:48

Еврокомиссия выпустила первую эмиссию социальных облигаций для сохранения рабочих мест во время кризиса COVID-19

Европейская комиссия выпустила первую эмиссию социальных облигаций ЕС для сохранения рабочих во время кризиса пандемии коронавируса в рамках займа SURE ("Надежный").

"Впервые в истории Комиссия выпускает на рынок социальные облигации для сбора средств, которые помогут удержать людей на рабочих местах. Этот беспрецедентный шаг соответствует необычному временм, в которых мы живем", - заявила в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В своем заявлении она отметила, что страны, наиболее пострадавшие от кризиса, быстро получат поддержку SURE.

Как сообщается в коммюнике Еврокомиссии, первый социальный заем в рамках инструмента EU SURE и в размере 17 млрд евро состоит из двух частей: 10 млрд евро со сроком погашения в октябре 2030 года и 7 млрд евро со сроком погашения в 2040 году.

В коммюнике отмечается, что инвесторы проявили "очень большой интерес" к этому инструменту с высоким рейтингом, и подписка на облигации была более чем в 13 раз превышена, что позволило получить выгодные ценовые условия.

В числе банков, поддержавших Еврокомиссию в этой сделке ("совместных букраннеров"), были Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura и UniCredit.

Собранные средства будут переданы странам-бенефициарам в виде ссуд, чтобы помочь им покрыть расходы, непосредственно связанные с финансированием национальных схем краткосрочной работы и аналогичных мер, в том числе на поддержку самозанятых.

Государства-члены ЕС могут продолжать подачу официальных запросов на финансирование EU SURE, общий размер которого составить до 100 млрд евро. Еврокомиссия уже предложила в общей сложности 87,8 млрд евро в рамках этого инструмента 17 государствам союза.

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Тэги: ЕС, COVID, ОБЛИГАЦИИ, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]