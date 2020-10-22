AccessBank завершил третий квартал 2020 года с прибылью

AccessBank, лидер рынка кредитования микро, малого и среднего бизнеса, обнародовал финансовые показатели за третье полугодие 2020-го года.
Для дополнительной информации: https://accessbank.az/ru/our-bank/in-figures/
На конец третьего квартала активы банка составляют 902.1 млн. манатов.
Чистый кредитный портфель банка на этот же период равен 474.6 млн. манат. Без учета резервов по покрытию возможных потерь по кредитам, совокупный портфель банка составляет 533.7 млн. манат. Удельный вес кредитного портфеля в балансе Банка за 9 месяцев снизился с 63 % до 55%, что увеличило долю ликвидных активов и снизило риски Банка в условиях пандемии/кризиса.
За девять месяцев 2020 года AccessBank выдал кредитов на сумму 266.1 млн. манатов. Более 50% ежемесячно выдаваемых банком кредитов приходится на долю региональных филиалов и около 30% от всех микрокредитов выдаются на сельскохозяйственный сектор.
Депозитный портфель банка на конец сентября составил 606.3 млн. манатов, увеличившись по сравнению с июнем на 43,5 млн. манат.
Чистые процентные доходы банка за три квартала 2020-го года составили 38.7 млн. манат, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Без учета экстраординарных доходов операционная доходность банка улучшилась на 10.8 млн. манат по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Чистая прибыль банка в третьем квартале 2020 года составила 3 млн. манат.
В настоящее время совокупный капитал банка равен 96.3 млн. манат, почти в два раза превышая регулятивную норму (50 млн. манат).
На конец сентября коэффициент мгновенной ликвидности банка составил 74.3%, что выше нормы (30%) примерно в 2.5раз.
Несмотря на негативное влияние пандемии и связанным с нею ослаблением экономической активности на рынке, AccessBank продолжал активно финансировать своих клиентов: только в третьем квартале года банк выдал кредитов на сумму более 100 млн. манатов. На сегодняшний день AccessBank активно сотрудничает с Агентством Аграрного Кредитования и Развития, Фондом Развития Предпринимательства, Ипотечным и кредитно-гарантийным Фондом, предоставляя возможности льготного кредитования для малого и среднего бизнесов. Сегодня руководство AccessBank-а наблюдает за складывающейся в стране ситуацией, но отмечает, что банк и впредь, не смотря на складывающиеся трудности, готов работать бок о бок с партнерами и клиентами и поддерживать исполнение их бизнес проектов.
Сегодня среди акционеров AccessBank-а такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития (ADB), Европейский Инвестиционный Банк (EIB), Международная Финансовая Корпорация (IFC) и другие иностранные финансовые институты и инвестиционные фонды.
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