В Украине вновь рекордное количество заболевших за сутки COVID-19, умерли 116 пациентов - СНБО

В Украине по состоянию на утро четверга, 22 октября, зафиксировано новое рекордное число заболевания коронавирусом - 7 053 случаев, выздоровели 2 679 человек, умерли 116, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 21 октября, было зарегистрировано максимальные количество случаев инфицирования COVID-19 (6 719), 141 человек умер, 2 686 выздоровели. 20 октября, было 5 469 новых случаев заболевания, при этом выздоровели за сутки 3 044, а умерли 113 ранее заболевших. 19 октября сообщалось о 4 766 заболевших за сутки, 18 октября - о 5 231.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро четверга 322 879 человек, умерли от COVID-19 5 927 человек, выздоровели - 132 219.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 181 938 человек, что на 4258 больше, чем днем ранее.
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