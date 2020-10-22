Армения продолжает военные преступления против мирного населения – помощник президента Азербайджана

Армения со своей территории выпустила оперативно-тактические ракеты по городам Азербайджана - Габале, Кюрдамиру и Сиязани, написал в Twitter помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Невинное гражданское население и гражданские объекты стали мишенью неизбирательного ракетного удара Армении. Армения продолжает военные преступления против мирного населения», - написал Гаджиев.
«22 октября начиная с 7.00 по местному времени с территории Армении три города Азербайджана подверглись ракетному обстрелу. Три баллистические ракеты были выпущены в направлении города Сиязань, две ракеты по городу Габала и одна ракета по городу Кюрдамир Баллистические ракеты были выпущены с оперативно-тактических ракетных комплексов», - ранее сообщило министерство обороны Азербайджана.
Все три города находятся вдалеке от зоны нагорно-карабахского конфликта.
«Целью ВС Армении являлись население и гражданская инфраструктура. Жертв в результате ракетного обстрела нет», - сообщило оборонное ведомство.
Н.Аббасова
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