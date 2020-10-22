Морские порты Азербайджана увеличили за 9 месяцев перевалку грузов на 7,8%

Морские порты Азербайджана в январе-сентябре 2020 года увеличили перевалку грузов на 7,8% - до 6 млн 545,6 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
«Из общего объема грузов 6 млн 241,8 тыс. тонн или 95,4% пришлось на международные транзитные грузы, 4,6% - местные грузы. Рост объема перевалки транзитных грузов по сравнению с январем-сентябрем 2019 года составил 12,2%», - сообщили в комитете.
По данным Госкомстата, по состоянию на 1 октября в портах Азербайджана оставалось 179,5 тыс. тонн грузов.
В 2019 году объем перевалки грузов через морские порты Азербайджана составили 8 млн 247,6 тыс. тонн, из которых 7 млн 547,2 тыс. тонн или 91,5% пришлось на международные транзитные грузы, 8,5% - местные грузы.
Все азербайджанские порты (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) располагаются на побережье Каспийского моря. Бакинский порт располагает крупными нефтяными терминалами в Дюбенди и Сангачале. Кроме того, на территории нового Бакинского морского международного порта, строящегося в поселке Алят, в 2014 году был введен в эксплуатацию паромный терминал, в январе 2018 года – терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ.
Н.Аббасова
Армения обстреляла Габалу из Кафана и Джермука – помощник президента Азербайджана
Армения продолжает военные преступления против мирного населения – помощник президента Азербайджана
Армения ударила по городам Азербайджана шестью баллистическими ракетами - Минобороны
Число заражений COVID-19 в мире превысило 41 млн - университет Хопкинса
Испытания оксфордской вакцины от COVID-19 продолжат в Бразилии, хотя там и скончался один из волонтеров
Премьер Польши выступает за введение ограничений из-за COVID-19 во всей стране
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В России выявлено 15,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 290 умерших - оперштаб
В Украине вновь рекордное количество заболевших за сутки COVID-19, умерли 116 пациентов - СНБО
В Грузии за сутки 1 тыс. 595 заражений COVID-19, скончались шесть человек
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
AccessBank завершил третий квартал 2020 года с прибылью
AccessBank оказывает помощь военнослужащим и жителям прифронтовых районов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Самиры Мусаевой
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение