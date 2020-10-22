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Транспорт и связь 22.10.2020 11:03

Морские порты Азербайджана увеличили за 9 месяцев перевалку грузов на 7,8%

Морские порты Азербайджана в январе-сентябре 2020 года увеличили перевалку грузов на 7,8% - до 6 млн 545,6 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

«Из общего объема грузов 6 млн 241,8 тыс. тонн или 95,4% пришлось на международные транзитные грузы, 4,6% - местные грузы. Рост объема перевалки транзитных грузов по сравнению с январем-сентябрем 2019 года составил 12,2%», - сообщили в комитете.

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 октября в портах Азербайджана оставалось 179,5 тыс. тонн грузов.

В 2019 году объем перевалки грузов через морские порты Азербайджана составили 8 млн 247,6 тыс. тонн, из которых 7 млн 547,2 тыс. тонн или 91,5% пришлось на международные транзитные грузы, 8,5% - местные грузы.

Все азербайджанские порты (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) располагаются на побережье Каспийского моря. Бакинский порт располагает крупными нефтяными терминалами в Дюбенди и Сангачале. Кроме того, на территории нового Бакинского морского международного порта, строящегося в поселке Алят, в 2014 году был введен в эксплуатацию паромный терминал, в январе 2018 года – терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОРТЫ, ПЕРЕВАЛКА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]