В Грузии за сутки 1 тыс. 595 заражений COVID-19, скончались шесть человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 595 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 22 тыс. 803, сообщает в четверг грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 351 новых больных за сутки.

По данным ведомства, число жертв коронавируса увеличилось до 178 человек, за минувшие сутки скончались еще шесть человек.

В режиме карантина находятся 4 тыс. 408 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 3 тыс. 155 человек, в специализированных гостиницах лечатся 1 тыс. 848 человек. Выздоровели 9 тыс. 401 человек.