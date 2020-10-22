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Карабахский конфликт 22.10.2020 11:16

Армения обстреляла Габалу из Кафана и Джермука – помощник президента Азербайджана

Армения обстреляла азербайджанский город Габала с территорий Кафанского и Джермукского районов Армении, заявил помощник президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Великолепный туристический центр Азербайджана Габала, находящийся вдали от театра военных действий стал целью ракетного удара со стороны Армении. Ракеты были запущены с территорий Кафанского и Джермукского районов Армении. Безумие Армении не знает границ», - написал Гаджиев в своем Twitter-аккаунте.

Гаджиев отметил, что при обстреле предположительно использовались ракеты SCUD.

Как сообщалось ранее, Армения со своей территории выпустила оперативно-тактические ракеты по городам Азербайджана - Габале, Кюрдамиру и Сиязани. Три баллистические ракеты были выпущены в направлении города Сиязань, две ракеты по городу Габала и одна ракета по городу Кюрдамир.

Все три города находятся вдалеке от зоны нагорно-карабахского конфликта.

А.Мамедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, РАКЕТЫ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]