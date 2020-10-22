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СНГ 22.10.2020 11:40

В России выявлено 15,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 290 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 15 тыс. 971 новый случай, умерли за сутки 290 человек, при этом зафиксирован рекорд выписанных по выздоровлению - 11 тыс. 428 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 15 тыс. 971 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 116 (25,8%) без клинических проявлений", - сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, за минувшие сутки по выздоровлению были выписаны 11 тыс. 428 человек, что является рекордным количеством выписанных за весь период.

По-прежнему наиболее высокие показатели выявлений коронавируса отмечаются в Москве: за сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 в российской столице составило 4 тыс. 413.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 2 тыс. 519 человек были выписаны по выздоровлению, 66 скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 463 тыс. 306 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 25 тыс. 242 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 107 тыс. 988, говорится в сообщении оперштаба.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]