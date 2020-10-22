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Бизнес и законодательство 22.10.2020 11:42

Азербайджан в январе-августе экспортировал драгметаллов на $126 млн

Азербайджан в январе-августе 2020 года экспортировал на мировые рынки 5 тыс. 87,28 т золота и серебра, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Стоимость экспортированных в отчетный период драгметаллов составила $125 млн 904,53 тыс.

Весь объем экспорта пришелся на Швейцарию.

В структуре экспорта доля золота составила 2 тыс. 756,09 кг на сумму $124 млн 428,56 тыс., серебра –2 тыс. 331,19 кг на $1 млн 475,97 тыс.

Согласно данным Госкомстата, в январе-августе 2020 года добыча золота в Азербайджане составила 2 тыс. 364,6 кг (спад на 1,7%), серебра - 2 тыс. 847 кг (рост на 15,7%).

В 2019 году Азербайджан экспортировал 4 тыс. 802,44 кг золота на сумму $172 млн 435,3 тыс., серебра – 3 тыс. 151,97 кг на $1 млн 673,61 тыс.

Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года - рудник Угур.

Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова

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Тэги: ДРАГМЕТАЛЛЫ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]