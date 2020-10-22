Азербайджан в январе-августе экспортировал драгметаллов на $126 млн

Азербайджан в январе-августе 2020 года экспортировал на мировые рынки 5 тыс. 87,28 т золота и серебра, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Стоимость экспортированных в отчетный период драгметаллов составила $125 млн 904,53 тыс.
Весь объем экспорта пришелся на Швейцарию.
В структуре экспорта доля золота составила 2 тыс. 756,09 кг на сумму $124 млн 428,56 тыс., серебра –2 тыс. 331,19 кг на $1 млн 475,97 тыс.
Согласно данным Госкомстата, в январе-августе 2020 года добыча золота в Азербайджане составила 2 тыс. 364,6 кг (спад на 1,7%), серебра - 2 тыс. 847 кг (рост на 15,7%).
В 2019 году Азербайджан экспортировал 4 тыс. 802,44 кг золота на сумму $172 млн 435,3 тыс., серебра – 3 тыс. 151,97 кг на $1 млн 673,61 тыс.
Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года - рудник Угур.
Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
Армения обстреляла Габалу из Кафана и Джермука – помощник президента Азербайджана
Армения продолжает военные преступления против мирного населения – помощник президента Азербайджана
Армения ударила по городам Азербайджана шестью баллистическими ракетами - Минобороны
Число заражений COVID-19 в мире превысило 41 млн - университет Хопкинса
Испытания оксфордской вакцины от COVID-19 продолжат в Бразилии, хотя там и скончался один из волонтеров
Премьер Польши выступает за введение ограничений из-за COVID-19 во всей стране
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В России выявлено 15,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 290 умерших - оперштаб
В Украине вновь рекордное количество заболевших за сутки COVID-19, умерли 116 пациентов - СНБО
В Грузии за сутки 1 тыс. 595 заражений COVID-19, скончались шесть человек
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
AccessBank завершил третий квартал 2020 года с прибылью
AccessBank оказывает помощь военнослужащим и жителям прифронтовых районов
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Самиры Мусаевой
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение