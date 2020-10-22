Венгрия изучит эффективность вакцин РФ и КНР от коронавируса на предмет возможной закупки

Венгерские власти дали поручение экспертам здравоохранения проверить эффективность российских и китайских вакцин от коронавируса с перспективой их дальнейших закупок, заявил глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гульяш.

По информации издания The Guardian, Гульяш сказал на пресс-конференции, что Будапешт готов закупать эти препараты, если они докажут действенность. В то же время он напомнил, что Венгрия намерена закупить за $42,24 млн 6,5 млн доз вакцин у англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca в рамках более широкого соглашения ЕС и этой компании.

Первой российской вакциной от коронавируса стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором принимают участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно её протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.

Тем временем, напоминает The Guardian, четыре китайских вакцины проходят третью финальную стадию испытаний.