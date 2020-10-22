Нарышкин обсудил с Лукашенко концентрацию усилий на вопросах безопасности

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил журналистам, что обсудил на встрече с президентом Александром Лукашенко концентрацию усилий на вопросах безопасности.

"Нарышкин отметил, что с президентом Беларуси состоялся обстоятельный разговор, касающийся союзнических отношений, концентрации усилий на вопросах безопасности. Обсуждалось и укрепление сотрудничества в разных сферах, не только по линии спецслужб", - говорится в сообщении госагентства БелТА в четверг.

По данным госагентства, в частности, шла речь о развитии экономического и военно-политического сотрудничества.

Отдельные вопросы сотрудничества между спецслужбами будут рассмотрены в четверг во время совместного заседания коллегий КГБ и СВР.

"Это уже традиционный инструмент нашего взаимодействия между двумя спецслужбами. Мы ежегодно на таких заседаниях подводим итоги работы за предыдущие периоды и строим совместные планы работы на будущее", - сказал Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов.

Глава СВР рассказал, что спецслужбы Белоруссии и России в последние годы существенным образом задействовали аналитический потенциал друг друга. "Более того, готовим вместе серьезные документы с анализом развития ситуации в той или иной так называемой горячей точке мира", - пояснил он. По словам Нарышкина, на базе оперативной и разведывательной информации, полученной СВР и КГБ, готовится аналитическая информация, которая касается угроз интересам обоих государств.

"Кроме того, мы ведем значительный обмен оперативной и разведывательной информацией по тематике противодействия и борьбы с международным терроризмом. Нас интересует все, что касается транзита террористов, каналов получения финансовых ресурсов, планов, замыслов террористических организаций, отдельных группировок, планы, которые они вынашивают по отношению к Беларуси, Российской Федерации - это очень активное направление сотрудничества", - добавил руководитель СВР.