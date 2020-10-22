Премьер Грузии призвал в кратчайшие сроки задержать мужчину, совершившего нападение на банк в Зугдиди

Сотрудники правоохранительных органов работают над задержанием мужчины, совершившего накануне нападение на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, он должен быть задержан в кратчайшие сроки, заявил в четверг премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
"Возникшая вчера тяжелейшая ситуация завершилась без жертв. Это была первоочередная задача, она была достигнута, нашим гражданам, оказавшимися в заложниках, уже ничего не угрожает. Сейчас правоохранительные органы работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки задержать преступника", - сказал Гахария в четверг на заседании правительства.
Премьер подчеркнул, что для поиска и задержания налетчика на банк правоохранительные органы должны использовать все имеющиеся у них законные средства. "Это надо сделать для того, чтобы ни у кого не возникало иллюзий, что за совершение преступления можно избежать наказания", - сказал Гахария.
Накануне днем мужчина в маске с автоматом и гранатой в руках ворвался в филиал "Банка Грузии" и взял в заложники более двух десятков человек. Позже он выдвинул требование о выкупе за заложников в размере $500 тыс., в противном случае угрожал начать убивать заложников.
Переговоры привели к тому, что, предположительно, представители полиции передали ему определенную сумму денег, после чего налетчик вместе с тремя заложниками сел в полицейскую машину и в течение нескольких часов передвигался по региону Мегрелии. В лесистой местности он освободил трех заложников, а сам скрылся в неизвестном направлении. Его ищут.
Среди жертв в результате армянских обстрелов 18 женщин и 8 детей – Генпрокуратура Азербайджана
Никаких иностранных наемников в армии Азербайджана нет – президент Алиев
Фуад Ахундов в эфире телеканала «Дождь»: Никол Пашинян отягощает ситуацию
Турецкий ЦБ неожиданно сохранил ставку в 10,25%, лира упала до рекордного минимума
Газ и ВИЭ будут играть ключевую роль в энергопереходе - министр экономики Италии
Деокупация Карабаха даст новый толчок развитию сельского хозяйства в Азербайджане -Алиев
Второй тест Криштиану Роналду на коронавирус также оказался положительным
В Азербайджане новый суточный антирекорд числа заразившихся COVID-19 с начала пандемии, 6 человек скончались
Акции AstraZeneca подешевели на новостях о смерти участника испытаний вакцины от коронавируса
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
В 4 квартале 2020 года ВВП Армении может снизиться на 1 миллиард долларов
AccessBank завершил третий квартал 2020 года с прибылью
AccessBank оказывает помощь военнослужащим и жителям прифронтовых районов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение