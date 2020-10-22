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Регион 22.10.2020 15:21

Премьер Грузии призвал в кратчайшие сроки задержать мужчину, совершившего нападение на банк в Зугдиди

Сотрудники правоохранительных органов работают над задержанием мужчины, совершившего накануне нападение на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, он должен быть задержан в кратчайшие сроки, заявил в четверг премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Возникшая вчера тяжелейшая ситуация завершилась без жертв. Это была первоочередная задача, она была достигнута, нашим гражданам, оказавшимися в заложниках, уже ничего не угрожает. Сейчас правоохранительные органы работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки задержать преступника", - сказал Гахария в четверг на заседании правительства.

Премьер подчеркнул, что для поиска и задержания налетчика на банк правоохранительные органы должны использовать все имеющиеся у них законные средства. "Это надо сделать для того, чтобы ни у кого не возникало иллюзий, что за совершение преступления можно избежать наказания", - сказал Гахария.

Накануне днем мужчина в маске с автоматом и гранатой в руках ворвался в филиал "Банка Грузии" и взял в заложники более двух десятков человек. Позже он выдвинул требование о выкупе за заложников в размере $500 тыс., в противном случае угрожал начать убивать заложников.

Переговоры привели к тому, что, предположительно, представители полиции передали ему определенную сумму денег, после чего налетчик вместе с тремя заложниками сел в полицейскую машину и в течение нескольких часов передвигался по региону Мегрелии. В лесистой местности он освободил трех заложников, а сам скрылся в неизвестном направлении. Его ищут.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, БАНК, НАПАДЕНИЕ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]