Премьер Грузии призвал в кратчайшие сроки задержать мужчину, совершившего нападение на банк в Зугдиди

Сотрудники правоохранительных органов работают над задержанием мужчины, совершившего накануне нападение на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, он должен быть задержан в кратчайшие сроки, заявил в четверг премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Возникшая вчера тяжелейшая ситуация завершилась без жертв. Это была первоочередная задача, она была достигнута, нашим гражданам, оказавшимися в заложниках, уже ничего не угрожает. Сейчас правоохранительные органы работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки задержать преступника", - сказал Гахария в четверг на заседании правительства.

Премьер подчеркнул, что для поиска и задержания налетчика на банк правоохранительные органы должны использовать все имеющиеся у них законные средства. "Это надо сделать для того, чтобы ни у кого не возникало иллюзий, что за совершение преступления можно избежать наказания", - сказал Гахария.

Накануне днем мужчина в маске с автоматом и гранатой в руках ворвался в филиал "Банка Грузии" и взял в заложники более двух десятков человек. Позже он выдвинул требование о выкупе за заложников в размере $500 тыс., в противном случае угрожал начать убивать заложников.

Переговоры привели к тому, что, предположительно, представители полиции передали ему определенную сумму денег, после чего налетчик вместе с тремя заложниками сел в полицейскую машину и в течение нескольких часов передвигался по региону Мегрелии. В лесистой местности он освободил трех заложников, а сам скрылся в неизвестном направлении. Его ищут.