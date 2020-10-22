Ереван сильно пожалеет, если ударит по энергетической инфраструктуре Азербайджана – Алиев

Руководство Армении сильно пожалеет, если примет решение о нанесении ударов по энергетической инфраструктуре на азербайджанской территории, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Конечно, если они это сделают, они об этом пожалеют. Потому что они будут жестоко наказаны и с нашей стороны и со стороны стран, часть энергетической безопасности которых обеспечивается Азербайджаном. Как отреагируют эти страны?», - сказал Алиев в интервью японской газете Nikkei.

Алиев отметил, что в Азербайджане не было инцидентов на нефте- и газопроводах с 2006 года, когда был введен в эксплуатацию Баку-Тбилиси-Джейхан.

«Наши трубопроводы на должном уровне защищены на нашей территории. Однако, мы слышали угрозы от официальных лиц Армении, что они нападут на наши трубопроводы, на Сангачальский терминал, который важен для транспортировки нефти и газа. Это также часть их террористической природы, потому что они открыто заявляют, что будут атаковать гражданскую инфраструктуру», - сказал глава государства.

Президент добавил, что в прокладку экспортных трубопроводов Азербайджана вложены миллиарды долларов, в том числе средства всех ведущих международных банков, таких как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк и другие.

«Поэтому руководство Армении должно хорошенько подумать о таком варианте. Конечно, как я уже сказал, Азербайджан сам их накажет в жесткой форме, но я не думаю, что они решатся вот на это, еще одно военное преступление», - добавил Алиев.

6 октября ВС Армении с применением реактивной системой залпового огня «Смерч»9М525 с высокой поражающей способностью и содержащей 300 снарядов 9Н235, открыли огонь в направлении поселка Аран Евлахского района Азербайджана по демилитаризованным зонам (в том числе по невоенным целям, которые были четко видимы и различимы, и по трубопроводам, экспортирующим нефть и конденсат), не вовлеченным в бои и расположенным как минимум в 50 км от зоны военный действий.

В результате нейтрализации ВС Азербайджана этих ракет, часть содержащихся в них снарядов рассыпалась на территорию, по которой проходит расширенный участок Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, другая часть - в 120 метрах от нефтепровода Баку-Супса, часть – в 100 метрах от нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Н.Аббасова