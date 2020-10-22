Азербайджан и Турция могут открыть все коммуникации с Арменией после урегулирования в Карабахе - Алиев

Если Армения пойдет на конструктивные шаги и освободит оккупированные азербайджанские территории, мы откроем все коммуникации, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Сегодня люди в Нагорном Карабахе живут в нищете при полной безработице, разрушена инфраструктура. Мы готовы были вложить туда инвестиции. Но мы заявили: освободите территории и мы вам поможем. Сегодня, когда мы сами освобождаем свои территории, конечно же, мы поможем этим людям, армянам которые живут в Нагорном Карабахе и, безусловно, азербайджанцам, которые вернутся на эти земли для восстановления",- сказал ",- сказал Алиев в интервью японской газете Nikkei, передает "Интерфакс-Азербайджан".
"Если Армения пойдет на конструктивные шаги и освободит территории, мы откроем все коммуникации. Я знаю и позицию турецкого правительства, которое заявляло об открытии коммуникаций с Арменией в случае освобождения ими оккупированных территорий. В этом случае ситуация на Южном Кавказе полностью изменится", - сказал глава государства.
"Я не обсуждал этот вопрос напрямую с президентом Турции, но мы знаем, что есть такая позиция. Армяно-турецкая граница закрыта из-за оккупации. Если будет положен конец оккупации, то границы откроются", - сказал Алиев.
Глава государства отметил, что без нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией у Армении нет будущего. "Армения очень маленький рынок, который со временем еще больше сократится, население уменьшается, увеличивается миграция. По имеющейся у нас информации, население Армении насчитывает менее 2 млн человек и продолжает сокращаться, так как нет работы и особенно сейчас когда они лишились плодородных земель на оккупированных территорий", - заявил глава государства.
Президент также подчеркнул, что Армения использовала не только земли, но и золотые прииски Азербайджана в Кельбаджарском районе. "Там есть иностранные компании, на которые в случае продолжения работ будут поданы судебные иски. В любом случае, они в ближайшее время приостановят свою деятельность", - отметил Алиев.
Б.Рустамбеков
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