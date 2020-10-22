Нефтяные цены перешли к росту после падения накануне, Brent - $42,18 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг перешли к росту после падения накануне на данных Минэнерго США о росте запасов бензина в стране.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:22 в четверг составляет $42,18 за баррель, что на $0,45 (1,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $40,44 за баррель - на $0,41 (1,02%) выше уровня предыдущей сессии.
В среду контракты потеряли в цене 3-4% после того, как министерство энергетики США сообщило, что запасы бензина в стране на прошлой неделе выросли на 1,9 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов на 1,6 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник также сообщил, что запасы бензина в США уменьшились на 1,6 млн баррелей.
Согласно данным Минэнерго, спрос на бензин в США на минувшей неделе сократился на 290 тыс. б/с - до минимальных с 12 июня 8,29 млн б/с.
"По итогам минувшей недели больше всего внимания привлекло увеличение запасов бензина, которое стало максимальным с мая, т.к. наряду с сокращением объемов переработки это говорит о снижении спроса в условиях пандемии", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.
В то же время, Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 1 млн баррелей. Однако эти данные не смогли поддержать настроения трейдеров.
Обеспокоенность рынка также вызывает восстановление добычи нефти в Ливии. Вице-премьер Правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг заявил, что добыча в стране уже достигла 500 тыс. б/с и к концу октября будет составлять 550-560 тыс. б/с, пишет газета The Libya Observer. По его словам, к концу текущего года в Ливии будет добываться 1 млн баррелей нефти в сутки.
Аналитики Julius Baer прогнозируют замедление нормализации на нефтяном рынке до конца года.
"Восстановление экономического роста в Европе, похоже, ненадолго приостановится, в то время как ливийское перемирие и открытие экспортных терминалов увеличивает поставки на рынок более быстрыми темпами, чем ожидалось. Основываясь на этих наблюдениях и предположениях, мы снизили наши квартальные прогнозы", - отметил главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.
В то же время, эксперты Julius Baer ожидают ускорения нормализации рынка в следующем году.
Тем временем главный исполнительный директор Exxon Mobil Даррен Вудс выразил уверенность в том, что нефть и газ продолжат занимать значительное место в мировом энергопотреблении.
"Сегодня доля нефти и газа в мировом энергобалансе составляет около 60%. В 2040 году, несмотря на рост инвестиций в возобновляемые источники и опасения по поводу выбросов (парниковых газов - ИФ), на нефть и газ будет приходится около 50% мирового энергобаланса", - сказал он.
По мнению Вудса, трансформация энергосистемы "займет много времени из-за ее размера, комплексности и количества инфраструктуры, необходимой для ее эффективного функционирования". Он напомнил, что "понадобилось примерно 100 лет, чтобы нефть вытеснила уголь в качестве главного источника энергии в мире".
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