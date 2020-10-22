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ТЭК 22.10.2020 15:55

Азербайджан рассчитывает на сотрудничество с Японией по проектам ВИЭ, в том числе на Абшероне - Алиев

Баку заинтересован в участии японских компаний в проектах развития в Азербайджане возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Мы хотим видеть японские компании в сфере возобновляемой энергетики, которая сейчас является одним из приоритетов. Мы уже подписали предварительные договоренности с некоторыми инвесторами. Таким образом, мы уверены, что будет налажено сотрудничество в этой, очень многообещающей сфере, в особенности на Абшеронском полуострове, который имеет потенциал благодаря солнцу и многочисленным ветрам, и во многих других областях», - сказал Алиев в интервью японской газете Nikkei.

Президент выразил удовлетворение уровнем экономических взаимоотношений Азербайджана и Японии, отметив, что к настоящему времени с японскими компаниями налажено сотрудничество в сферах оборудования, машиностроения, технологий и сельского хозяйства.

«Японские компании также очень активны в энергетическом секторе Азербайджана. На кредиты японских банков мы построили в Баку две большие электростанции (суммарной – ИФ) мощностью около 800 МВт. Эти электростанции обеспечивают значительную часть нашего потребления и экспорта электроэнергии», - добавил Алиев.

В настоящее время в Азербайджане потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии составляет 26,94 тыс. МВт. Из них потенциал ветровой электроэнергии оценивается в 3 тыс. МВт, солнечной - 23,04 тыс. МВт, биоэнергии - 380 МВт, горных рек - 520 МВт.

В настоящее время общая мощность энергосистемы Азербайджана составляет 7,144 тыс. МВт, из которых на долю мощностей ВИЭ приходится 17%. Доля же ВИЭ в фактическом производстве электроэнергии в Азербайджане составляет 8,2% с учетом мощностей крупных гидроэлектростанций.

Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, КОМПАНИИ, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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