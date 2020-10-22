В Эстонии весной пройдет референдум о браке как союзе мужчины и женщины

В Эстонии лидеры коалиционных партий Центра, Консервативной народной партии и партии "Отечества" в четверг подписали совместное заявление о проведении весной 2021 года референдума на тему брака как союза мужчины и женщины.
"Всенародное голосование может быть проведено только при поиске точки соприкосновения, мирно и без провоцирования общественных групп. Мы не позволим унизить достоинство ни одного человека или нападать на кого-либо. Коалиция однозначно выступает против разжигания ненависти. Мы желаем провести кампанию, сосредоточившись на аргументах (...), избегая оскорблений и угрожающей риторики и поведения", - говорится в заявлении, зачитанном председателем партии Центра, премьер-министром Юри Ратасом (Juri Ratas).
Заявление принято в условиях кризиса в правительстве, вызванного гомофобными высказываниями министра внутренних дел Марта Хельме (Mart Helme).
На минувшей неделе в интервью немецкому изданию Deutsche Welle, объясняя, почему правительство намерено провести референдум и внести в конституцию Эстонии определение брака как союза мужчины и женщины, глава МВД республики сказал, что "государство не может сохраниться без детей и без морали".
Хельме сказал, что относится к гомосексуалистам "недружелюбно" и посоветовал сексуальным меньшинствам "бежать в Швецию", "где все-все на них смотрят более вежливо".
Его высказывания вызвали недовольство ряда политических деятелей и представителей общественности, а также кризис в самой коалиции. Премьер-министр Ратас критически отозвался о высказываниях Хельме, лидеры оппозиции потребовали отставки Хельме. Президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) заявила 18 октября, что "министр с такими взглядами не годится для правительства Эстонской республики, люди Эстонии достойны лучшего".
Многие политики и представители ЛГБТ-сообщества потребовали отказаться от проведения референдума, проведение которого было записано в коалиционном договоре при формировании правительства.
Путин: нужно немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Путин допустил возможность изменения формата Минской группы по урегулированию в Карабахе
Число погибших в конфликте в Карабахе приближается к пяти тысячам человек - Путин
Путин об ОПЕК+: сейчас нет необходимости менять сделку, но не исключаем продление или углубление ограничений в будущем
Путин: ОПЕК+ - действенный, хотя и очень сложный инструмент стабилизации мирового рынка
Санкции будут мешать восстановлению рынков и мировой экономики - Сечин
Путин: международное сообщество делает далеко не все, что необходимо для противостояния коронавирусной пандемии
Второй тест Криштиану Роналду на коронавирус также оказался положительным
В Азербайджане новый суточный антирекорд числа заразившихся COVID-19 с начала пандемии, 6 человек скончались
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
В 4 квартале 2020 года ВВП Армении может снизиться на 1 миллиард долларов
AccessBank завершил третий квартал 2020 года с прибылью
AccessBank оказывает помощь военнослужащим и жителям прифронтовых районов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение