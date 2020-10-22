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Дальнее зарубежье 22.10.2020 21:09

В Эстонии весной пройдет референдум о браке как союзе мужчины и женщины

В Эстонии лидеры коалиционных партий Центра, Консервативной народной партии и партии "Отечества" в четверг подписали совместное заявление о проведении весной 2021 года референдума на тему брака как союза мужчины и женщины.

"Всенародное голосование может быть проведено только при поиске точки соприкосновения, мирно и без провоцирования общественных групп. Мы не позволим унизить достоинство ни одного человека или нападать на кого-либо. Коалиция однозначно выступает против разжигания ненависти. Мы желаем провести кампанию, сосредоточившись на аргументах (...), избегая оскорблений и угрожающей риторики и поведения", - говорится в заявлении, зачитанном председателем партии Центра, премьер-министром Юри Ратасом (Juri Ratas).

Заявление принято в условиях кризиса в правительстве, вызванного гомофобными высказываниями министра внутренних дел Марта Хельме (Mart Helme).

На минувшей неделе в интервью немецкому изданию Deutsche Welle, объясняя, почему правительство намерено провести референдум и внести в конституцию Эстонии определение брака как союза мужчины и женщины, глава МВД республики сказал, что "государство не может сохраниться без детей и без морали".

Хельме сказал, что относится к гомосексуалистам "недружелюбно" и посоветовал сексуальным меньшинствам "бежать в Швецию", "где все-все на них смотрят более вежливо".

Его высказывания вызвали недовольство ряда политических деятелей и представителей общественности, а также кризис в самой коалиции. Премьер-министр Ратас критически отозвался о высказываниях Хельме, лидеры оппозиции потребовали отставки Хельме. Президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) заявила 18 октября, что "министр с такими взглядами не годится для правительства Эстонской республики, люди Эстонии достойны лучшего".

Многие политики и представители ЛГБТ-сообщества потребовали отказаться от проведения референдума, проведение которого было записано в коалиционном договоре при формировании правительства.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, БРАК, РЕФЕРЕНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]