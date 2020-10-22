Деокупация Карабаха даст новый толчок развитию сельского хозяйства в Азербайджане -Алиев

Азербайджан приступил к планированию дальнейшего развития сельского хозяйства в связи с освобождением оккупированных территорий, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Освобождение оккупированных территорий даст новый импульс развитию нашего сельского хозяйства, поскольку это очень плодородные земли для выращивания различных культур и содержания скота. Мы уже приступили к планированию дальнейшего развития нашего сельского хозяйства в связи с освобождением территорий», - сказал Алиев в интервью японской газете Nikkei, передает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом президент отметил, что Армения совершила экологический террор против Азербайджана.

«Сейчас мы видим. как Азербайджан освобождает свои территории. В первую очередь мы освободили очень важное водохранилище (Суговушан – ИФ), которое обеспечит водой десятки тысяч гектаров земли. Фактически, Армения совершила против нас экологический террор. Они перекрывали реку Тертер, оставляя без воды сотни тысяч гектаров земли. Они перекрывали ее летом, когда это было нужно людям, и открывали зимой, что вызывало наводнение. Таким образом, террористический характер Армении присутствует на каждом шагу», - подчеркнул он.

Он также напомнил, что вопрос диверсификации национальной экономики находится на повестке дня и этот процесс успешно продолжается.

«Несмотря на то, что в этом году наш ВВП падает (из-за COVİD-19 – ИФ) - но не очень серьезно, снижение до сих пор составило менее 4%. Это неплохой результат по сравнению с некоторыми другими странами. Что касается ненефтяной промышленности, то у нас наблюдается рост. Это говорит о том, что наша программа диверсификации реализуется очень успешно. Промышленность, бизнес возможности, туризм, инновационный сектор и сельское хозяйство, конечно, до пандемии развивались быстро», - добавил Алиев.

Президент также напомнил, что Азербайджан обладает большими запасами углеводородного сырья и «только начал экспорт больших объемов природного газа. «Что касается нефтедобычи, то она в ближайшие десятилетия, в целом, будет стабильной», - сказал он.

Н.Аббасова