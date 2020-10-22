Турецкий ЦБ неожиданно сохранил ставку в 10,25%, лира упала до рекордного минимума

Центробанк Турции в четверг принял решение сохранить ключевую процентную ставку без изменения, что стало неожиданностью для аналитиков.

Размер ставки по семидневным операциям РЕПО остался на отметке 10,25% годовых, сообщает агентство Anadolu.

Аналитики в среднем прогнозировали ее повышение на 175 базисных пунктов, сообщает Trading Economics.

Курс турецкой валюты после объявления решения ЦБ рухнул до исторического минимума в 7,98 лиры/$1.

Октябрьская встреча руководства ЦБ Турции стала девятой в этом году. В сентябре ключевая ставка была поднята сразу на 200 базисных пунктов, а на трех предыдущих заседаниях ее размер не менялся. В целом с начала текущего года ставка была уменьшена на 375 б.п. с 12% годовых в январе.

В 2019 году за восемь заседаний ставка была сокращена вдвое - с 24% годовых.

Центробанк в 2020 году проведет еще три встречи, на которых будет обсуждаться денежно-кредитная политика.

Турецкая нацвалюта в 16:41 торгуется на уровне 7,945 лиры/$1 против 7,812 лиры/$1 на закрытие предыдущих торгов.

Турецкая валюта в этом году потеряла более 30% относительно доллара США из-за обеспокоенности инвесторов в отношении истощения валютных запасов страны, инфляционного давления, масштабного дефицита счета текущих операций и напряженных отношений между Анкарой и Афинами. Дополнительным негативным фактором последнего времени стал азербайджано-армянский конфликт в Нагорном Карабахе.