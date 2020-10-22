Второй тест Криштиану Роналду на коронавирус также оказался положительным

Тест на COVID-19 нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вновь дал положительный результат, сообщает португальское издание Correio da Manha.
Это было второе тестирование спортсмена, о первом положительном результате стало известно 13 октября. В итоге он пропустил матч Лиги наций УЕФА против Швеции. Кроме того, вероятно он не сыграет за итальянский "Ювентус", цвета которого защищает на клубном уровне, против испанской "Барселоны" в матче Лиги чемпионов на следующей неделе.
Между тем, как отмечает испанская Marca, "Ювентус" намерен добиться от УЕФА права пройти новый тест за 48 часов до матча с "Барселоной" (игра должна пройти 28 октября в Турине), ссылаясь на то, что вирусные значения повторного теста оказались низкими.
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