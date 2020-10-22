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Спорт 22.10.2020 16:52

Второй тест Криштиану Роналду на коронавирус также оказался положительным

Тест на COVID-19 нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вновь дал положительный результат, сообщает португальское издание Correio da Manha.

Это было второе тестирование спортсмена, о первом положительном результате стало известно 13 октября. В итоге он пропустил матч Лиги наций УЕФА против Швеции. Кроме того, вероятно он не сыграет за итальянский "Ювентус", цвета которого защищает на клубном уровне, против испанской "Барселоны" в матче Лиги чемпионов на следующей неделе.

Между тем, как отмечает испанская Marca, "Ювентус" намерен добиться от УЕФА права пройти новый тест за 48 часов до матча с "Барселоной" (игра должна пройти 28 октября в Турине), ссылаясь на то, что вирусные значения повторного теста оказались низкими.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ФУТБОЛ, РОНАЛДУ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]