Азербайджанская армия полностью контролирует обстановку на линии фронта в Карабахе - Минобороны

Бои в зоне нагорно-карабахского конфликта ведутся по всем направлениям линии фронта, заявил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.

«В настоящее время бои ведутся по всем направлениям фронта. Азербайджанская армия полностью контролирует оперативную обстановку. Победа будет за нами», - сказал Эйвазов на брифинге в четверг.

Р.Ахмедов