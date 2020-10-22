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Карабахский конфликт 22.10.2020 20:06

Азербайджанская армия полностью контролирует обстановку на линии фронта в Карабахе - Минобороны

Бои в зоне нагорно-карабахского конфликта ведутся по всем направлениям линии фронта, заявил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.

«В настоящее время бои ведутся по всем направлениям фронта. Азербайджанская армия полностью контролирует оперативную обстановку. Победа будет за нами», - сказал Эйвазов на брифинге в четверг.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАРАБАХ, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]