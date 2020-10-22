Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

21.10 $/bbl   WTI 40.03 -1.67 Brent 41.73 -1.43

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.10.2020 20:09

Путин призвал США начать диалог по кибербезопасности без предварительных условий

Россия и США должны начать диалог по кибербезопасности без предварительных условий, Москва надеется, что после президентских выборов в США Вашингтон позитивно отреагирует на ее предложения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я считаю, что не нужно выставлять какие-то предварительные условия, чтобы начать этот диалог. Нужно немедленно сесть и договариваться. Что здесь плохого? Мы не предлагаем ничего такого, что не соответствует интересам наших партнеров", - сказал он на пленарной сессии дискуссионного клуба.

"Если кто-то считает, что кто-то другой вмешивается в их дела, давайте установим общие правила и выработаем инструменты верификации, контроля за тем, как мы исполняем наши договоренности", - предложил глава государства

Он признался, что не понимает упорного нежелания Вашингтона вести диалог с Москвой по теме кибербезопасности.

"В последние месяцы президентства Обамы нам администрация подала сигнал о том, что они долго рассматривали, но теперь вроде как теперь готовы к диалогу. Но это быстро, к сожалению, все закончилось, президент поменялся, и с новой администрацией мы начали как бы с центра поля, но опять на протяжении этих почти четырех лет ни к чему не подошли", - рассказал он.

"Я очень рассчитываю, что, когда выборы закончатся, наши партнеры вернутся к этой теме и отреагируют на наши предложения положительно", - добавил Путин.

"Я ведь не случайно в своем вступительном слове упомянул о диалоге между СССР и США в сфере ограничения наступательных вооружений. Мы договорились между собой, что будем держать на определенном уровне эти вооружения. Мы же предлагаем так же договариваться и в той сфере, которая возникает сейчас на наших глазах, и которая чрезвычайно важна для всего мира и для наших стран", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПУТИН, США, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Путин: продление договора РФ и США о стратегических наступательных вооружениях - первоочередной вопрос Трамп восхищен тем, как Путин управляет Россией - бывший адвокат президента США Трамп склоняется к проведению саммита G7 после выборов в США, готов позвать на него Путина Трамп назвал разговор с Путиным очень продуктивным Путин сумел настроить Трампа против лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо, сравнив того с Хиллари Клинтон - Болтон Трамп поблагодарил Путина за усилия по нормализации рынков энергоресурсов - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]