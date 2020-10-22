Путин призвал США начать диалог по кибербезопасности без предварительных условий

Россия и США должны начать диалог по кибербезопасности без предварительных условий, Москва надеется, что после президентских выборов в США Вашингтон позитивно отреагирует на ее предложения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я считаю, что не нужно выставлять какие-то предварительные условия, чтобы начать этот диалог. Нужно немедленно сесть и договариваться. Что здесь плохого? Мы не предлагаем ничего такого, что не соответствует интересам наших партнеров", - сказал он на пленарной сессии дискуссионного клуба.

"Если кто-то считает, что кто-то другой вмешивается в их дела, давайте установим общие правила и выработаем инструменты верификации, контроля за тем, как мы исполняем наши договоренности", - предложил глава государства

Он признался, что не понимает упорного нежелания Вашингтона вести диалог с Москвой по теме кибербезопасности.

"В последние месяцы президентства Обамы нам администрация подала сигнал о том, что они долго рассматривали, но теперь вроде как теперь готовы к диалогу. Но это быстро, к сожалению, все закончилось, президент поменялся, и с новой администрацией мы начали как бы с центра поля, но опять на протяжении этих почти четырех лет ни к чему не подошли", - рассказал он.

"Я очень рассчитываю, что, когда выборы закончатся, наши партнеры вернутся к этой теме и отреагируют на наши предложения положительно", - добавил Путин.

"Я ведь не случайно в своем вступительном слове упомянул о диалоге между СССР и США в сфере ограничения наступательных вооружений. Мы договорились между собой, что будем держать на определенном уровне эти вооружения. Мы же предлагаем так же договариваться и в той сфере, которая возникает сейчас на наших глазах, и которая чрезвычайно важна для всего мира и для наших стран", - сказал он.