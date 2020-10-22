Путин: с Алиевым и Пашиняном по несколько раз в день говорил в связи с ситуацией в нагорном Карабахе

Москва надеется на успех встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне, рассчитывает, что США будут работать в унисон с Россией в вопросе урегулирования карабахского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете, в очередной раз приезжали к нам министры иностранных дел обеих стран. 23-го (октября) они встречаются в Вашингтоне. Очень рассчитываю на то, что и американские наши партнеры будут действовать в унисон с нами, будут помогать в урегулировании. Будем надеяться на лучшее", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

Он сообщил, что находится в тесном контакте с руководителями Армении и Азербайджана и по нескольку раз в день говорит с ними по телефону.

"Наши министры иностранных дел, министры обороны, руководители спецслужб находятся в постоянном контакте", - сказал Путин.

Он отметил, что Россия занимает такую позицию, которая позволила бы пользоваться доверием у обеих сторон и играть существенную роль в качестве посредников в урегулировании этого конфликта, по сближению позиций.

"Мне бы очень хотелось, чтобы этот компромисс был найден", - отметил Путин.