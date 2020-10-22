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Карабахский конфликт 22.10.2020 20:12

Путин: с Алиевым и Пашиняном по несколько раз в день говорил в связи с ситуацией в нагорном Карабахе

Москва надеется на успех встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне, рассчитывает, что США будут работать в унисон с Россией в вопросе урегулирования карабахского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете, в очередной раз приезжали к нам министры иностранных дел обеих стран. 23-го (октября) они встречаются в Вашингтоне. Очень рассчитываю на то, что и американские наши партнеры будут действовать в унисон с нами, будут помогать в урегулировании. Будем надеяться на лучшее", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

Он сообщил, что находится в тесном контакте с руководителями Армении и Азербайджана и по нескольку раз в день говорит с ними по телефону.

"Наши министры иностранных дел, министры обороны, руководители спецслужб находятся в постоянном контакте", - сказал Путин.

Он отметил, что Россия занимает такую позицию, которая позволила бы пользоваться доверием у обеих сторон и играть существенную роль в качестве посредников в урегулировании этого конфликта, по сближению позиций.

"Мне бы очень хотелось, чтобы этот компромисс был найден", - отметил Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]