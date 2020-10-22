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Карабахский конфликт 22.10.2020 20:26

Число погибших в конфликте в Карабахе приближается к пяти тысячам человек - Путин

В конфликте в Нагорном Карабахе много погибших с обеих сторон, общее число приближается к пяти тысячам человек, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте. И трагедия заключается в том, что люди гибнут. Вы знаете, много потерь с обеих сторон. По нашим данным, с обеих сторон более 2 тысяч погибших - с одной стороны и с другой. Общее число погибших приближается уже к пяти тысячам", - сказал Путин.

Он напомнил, что за 10 лет войны в Афганистане в советской армии погибли 13 тысяч. "А здесь за такой короткий промежуток времени уже почти пять. А сколько раненых, сколько людей страдает, сколько детей", - подчеркнул президент.

Путин отметил, что еще в 1992 году была создана группа, где Россия, Франция и США участвуют как сопредседатели, на которых лежит ответственность за организацию переговорного процесса.

"Понятно, я здесь уверен на 100%, что все участники этого процесса искренне стремятся к тому, чтобы ситуация была урегулирована, но никто в этом не заинтересован так, как Россия", - подчеркнул Путин.

"Потому что для нас это все живое. У нас это не только на глазах, это происходит в широком смысле с нашими людьми, с нашими друзьями, с нашими родственниками", - пояснил он.

Он рассказал, что у России всегда были особые связи и с Армений, и с Азербайджаном: в нашей стране проживают около 2 млн. армян и 2 млн. азербайджанцев, у всех очень глубокие связи с РФ.

"Поэтому для нас и Армения, и Азербайджан - равные партнеры. Для нас огромная трагедия, когда там гибнут люди. Мы хотим выстраивать полноценные отношения, как с Арменией, так и с Азербайджаном", - сказал Путин.

Он заметил, что есть разные элементы выстраивания отношений с каждой из этих стран.

"С Арменией это христианство, но у нас есть очень тесные связи с Азербайджаном по другим направлениям. Что касается религиозной составляющей, я хочу обратить ваше внимание, что почти 15% населения Российской Федерации исповедует ислам. И в этом смысле Азербайджан не чужая для нас страна", - сказал президент.

Он отметил, что нельзя забывать трагедии, которая произошла с армянским народом в период Первой мировой войны.

"Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории. Он начинался с этнического противоборства. И это тоже, к сожалению, факт, когда в Сумгаити, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа", - сказал Путин.

В то же время, он отметил, что ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана страной утрачена, не может продолжаться вечно.

"На протяжении многих-многих лет мы предлагали разные урегулирования этого кризиса, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но, поверьте мне, это была напряженная работа по сближению позиций. В какие-то моменты казалось, что еще чуть-чуть, еще немного, еще один шаг и мы найдем решение. Но, к сожалению, этого не произошло", - сказал Путин.

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Тэги: ПУТИН, КАРАБАХ, ЖЕРТВЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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