Путин допустил возможность изменения формата Минской группы по урегулированию в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин считает возможным изменить формат Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

"Надо ли что-то в этой связи менять? Ну, я не знаю, может быть, можно как-то формат немножко изменить (Минской группы ОБСЕ - примечание ИФ)", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, нужно ли как-то менять формат Минской группы ОБСЕ.

"В силу целого ряда объективных причин, не потому что я хочу выпячивать роль России, но мы же все понимаем: Россия здесь, где она есть, рядом. Это наши соседи, у нас особые отношения с этими странами и этими народами. Влияние есть очень мощное", - сказал президент.

"У нас, конечно, ситуация сильно отличается от связи США и Армении и Азербайджана, и даже от Турции и Азербайджана - даже так. Поэтому, конечно, мы чувствуем на себе особую ответственность. В этой связи должны и вести себя очень аккуратно", - сказал Путин.

Он отметил, что в этом контексте для РФ очень важна и поддержка со стороны США, и со стороны Франции и со стороны других участников Минской группы.

"Нужно, чтобы были найдены конструктивные приемлемые компромиссы для обеих стран", - подчеркнул Путин.