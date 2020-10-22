Путин допустил возможность изменения формата Минской группы по урегулированию в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин считает возможным изменить формат Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
"Надо ли что-то в этой связи менять? Ну, я не знаю, может быть, можно как-то формат немножко изменить (Минской группы ОБСЕ - примечание ИФ)", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, нужно ли как-то менять формат Минской группы ОБСЕ.
"В силу целого ряда объективных причин, не потому что я хочу выпячивать роль России, но мы же все понимаем: Россия здесь, где она есть, рядом. Это наши соседи, у нас особые отношения с этими странами и этими народами. Влияние есть очень мощное", - сказал президент.
"У нас, конечно, ситуация сильно отличается от связи США и Армении и Азербайджана, и даже от Турции и Азербайджана - даже так. Поэтому, конечно, мы чувствуем на себе особую ответственность. В этой связи должны и вести себя очень аккуратно", - сказал Путин.
Он отметил, что в этом контексте для РФ очень важна и поддержка со стороны США, и со стороны Франции и со стороны других участников Минской группы.
"Нужно, чтобы были найдены конструктивные приемлемые компромиссы для обеих стран", - подчеркнул Путин.
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