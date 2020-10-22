Путин: нужно немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе, поскольку, несмотря на московские договоренности, добиться этого пока не удалось.

"Первое, что нужно сделать - это немедленно прекратить боевые действия. Мы, собственно, договорились об этом на встрече в Москве. Но, к сожалению, удержать эту ситуацию не удалось. Будем к этому стремиться и дальше", - сказал Путин в ходе на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Он напомнил, что в течение многих лет Россия искала и предлагала компромиссы по урегулированию конфликта.

"Мы до деталей, до километров, если по-честному говорить, всякие коридоры выстраивали, обмен территориями. Чего только нам не предлагали. Но, к сожалению, мы не смогли найти этого решения. И все это привело к трагедии сегодняшнего дня", - сказал Путин.

Он выразил надежду, что боевые действия все-таки закончатся.