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Карабахский конфликт 22.10.2020 21:01

Путин: нужно немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе, поскольку, несмотря на московские договоренности, добиться этого пока не удалось.

"Первое, что нужно сделать - это немедленно прекратить боевые действия. Мы, собственно, договорились об этом на встрече в Москве. Но, к сожалению, удержать эту ситуацию не удалось. Будем к этому стремиться и дальше", - сказал Путин в ходе на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Он напомнил, что в течение многих лет Россия искала и предлагала компромиссы по урегулированию конфликта.

"Мы до деталей, до километров, если по-честному говорить, всякие коридоры выстраивали, обмен территориями. Чего только нам не предлагали. Но, к сожалению, мы не смогли найти этого решения. И все это привело к трагедии сегодняшнего дня", - сказал Путин.

Он выразил надежду, что боевые действия все-таки закончатся.

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Тэги: ПУТИН, КАРАБАХ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]