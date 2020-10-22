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СНГ 22.10.2020 21:05

Путин об обвинениях в свой адрес: меня это не колышет

Президент России Владимир Путин заявил, что не обращает внимания на нападки и обвинения в его адрес со стороны западных стран.

"Меня мало что задевает, потому что я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функцию. И она, эта функция, имеет главную цель - обеспечение интересов российского народа, наших граждан и российского государства. Все остальное я стараюсь не замечать, чтобы это не мешало выполнять эту самую функцию", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеоконференции.

Он отметил, что к подобным выпадам "привык давно, начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе. Там я чего только не слышал, и чего только не видел. Как меня только не изображали: и с клыками, и так, и сяк, во всяких ракурсах".

"Так что меня это не колышет", - подчеркнул глава государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПУТИН, НАПАДКИ, КОММЕНТАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]