Путин об обвинениях в свой адрес: меня это не колышет

Президент России Владимир Путин заявил, что не обращает внимания на нападки и обвинения в его адрес со стороны западных стран.

"Меня мало что задевает, потому что я в известной степени при исполнении своих служебных обязанностей превращаюсь в функцию. И она, эта функция, имеет главную цель - обеспечение интересов российского народа, наших граждан и российского государства. Все остальное я стараюсь не замечать, чтобы это не мешало выполнять эту самую функцию", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеоконференции.

Он отметил, что к подобным выпадам "привык давно, начиная с 2000 года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавказе. Там я чего только не слышал, и чего только не видел. Как меня только не изображали: и с клыками, и так, и сяк, во всяких ракурсах".

"Так что меня это не колышет", - подчеркнул глава государства.