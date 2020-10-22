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СНГ 22.10.2020 21:19

Путин о возможности остаться на посту президента после 2024 года: нужно будет посмотреть, когда придёт время

Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность остаться на посту президента после 2024 года, заявил, что нужно подождать, когда придет время.

"2024 год и более позднее время - нужно будет смотреть, когда время придет. Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке", - сказал он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" и отвечая на вопрос о возможности остаться на посту президента после 2024 года.

"Когда-то это, безусловно, должно закончиться. Я отдаю себе в этом отчет прекрасно", - добавил президент.

Путин подчеркнул, что внесенные в Конституцию РФ изменения "направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства право избираться в 2024 году и даже в более поздние сроки".

"Они направлены главным образом на то, чтобы укрепить суверенитет РФ, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальной конституционный базис для развития экономики и социальной сферы, и укрепления нашего суверенитета. Я рассчитываю на то, что это все будет работать", - сказал он.

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Тэги: ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТСТВО, БУДУЩЕЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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