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ТЭК 22.10.2020 21:35

Путин об ОПЕК+: сейчас нет необходимости менять сделку, но не исключаем продление или углубление ограничений в будущем

В настоящее время нет необходимости менять сделку ОПЕК+. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Что касается спроса на нефть и работы в рамках ОПЕК+, мы в контакте со всеми нашими партнерами, и с американцами, и с саудитами. Мы регулярно это делаем на министерском уровне, вот буквально несколько дней назад я в очередной раз разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии, мы консультируемся друг с другом. Считаем, что пока ничего менять в наших договоренностях не нужно", - сказал президент России.

При этом он не исключил возможность продления или углубления ограничений по добыче нефти в будущем.

"Мы считаем, что сейчас нам нет необходимости ничего менять, но мы не исключаем, что мы можем или сохранить действующие ограничения на добычу, не снимать их так быстро, как мы предусматривали это делать ранее, а если потребуется, может быть, примем и другие решения по дальнейшему сокращению. Но пока мы такой необходимости не видим", - отметил Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СДЕЛКА, БУДУЩЕЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]