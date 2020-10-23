Трамп планирует в субботу досрочно проголосовать во Флориде

Президент США Дональд Трамп планирует отдать свой голос в рамках досрочного голосование на выборах главы государства, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Ожидается, что Трамп проголосует в субботу лично на участке в городе Уэст-Палм-Бич, расположенном недалеко от его частной резиденции в Мар-а-Лаго.

Год назад президент США изменил свою прописку - с Нью-Йорка на Мар-а-Лаго во Флориде, где досрочное голосование на участках стартовало еще в понедельник.

Вице-президент США Майк Пенс также воспользуется подобным форматом голосования. Он, как ожидается, отдаст свой голос на участке в штате Индиана в пятницу.

На прошлой неделе в США была зарегистрирована рекордная явка на досрочном голосовании на президентских выборах - свои голоса отдали более 17 млн американцев.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.