Песков считает, что уровень российско-турецких отношений позволит преодолеть существующие между странами разногласия

Уровень отношений РФ и Турции позволяет им нивелировать существующие противоречия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, у нас с Турцией есть целый набор разногласий. Он не такой большой, как например, наши разногласия с США, но все равно разногласия имеются", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".
"Но одновременно с этим у нас есть с Турцией наработанный, во-первых, глубочайший потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, который дает возможность демпфировать негативное влияние тех самых разногласий", - продолжил Песков.
"У нас с Турцией есть наработанный потенциал совместного опыта по урегулированию региональных проблем, по работе в самых горячих точках и горячих ситуациях, когда, казалось бы, невозможно прийти к консенсусу, два президента - Путин и Эрдоган - собирались вместе и по истечении многих часов выходили и говорили о достигнутых договоренностях", - сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, "этим и определяется такой прагматичный подход к Турции и самому президенту Эрдогану, который весьма импонирует президенту Путину, который отвечает за свои слова, говорит, что делает, и делает, что говорит".
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