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Регион 23.10.2020 00:42

Песков считает, что уровень российско-турецких отношений позволит преодолеть существующие между странами разногласия

Уровень отношений РФ и Турции позволяет им нивелировать существующие противоречия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, у нас с Турцией есть целый набор разногласий. Он не такой большой, как например, наши разногласия с США, но все равно разногласия имеются", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

"Но одновременно с этим у нас есть с Турцией наработанный, во-первых, глубочайший потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, который дает возможность демпфировать негативное влияние тех самых разногласий", - продолжил Песков.

"У нас с Турцией есть наработанный потенциал совместного опыта по урегулированию региональных проблем, по работе в самых горячих точках и горячих ситуациях, когда, казалось бы, невозможно прийти к консенсусу, два президента - Путин и Эрдоган - собирались вместе и по истечении многих часов выходили и говорили о достигнутых договоренностях", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, "этим и определяется такой прагматичный подход к Турции и самому президенту Эрдогану, который весьма импонирует президенту Путину, который отвечает за свои слова, говорит, что делает, и делает, что говорит".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПРОТИВОРЕЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]