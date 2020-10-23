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Российские хакеры, вероятно, могут попытаться поддержать Трампа на президентских выборах в США - газета The New York Times

Российские хакеры получили доступ к некоторым компьютерным базам данных в США и, вероятно, могут попытаться повлиять на ноябрьские президентские выборы, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американских разведслужбах. При этом газета признает, что у нее нет подтверждающей это информации.

"Официальные лица не объяснили, что, по их мнению, планирует предпринять Россия, однако они считают, что целью операций будет помощь президенту Трампу", - отмечает издание.

По данным авторов статьи, предполагается, что хакеры могут, к примеру, попытаться обострить споры о том, кто победил на выборах, если на них не будет явного победителя.

Собеседники газеты сообщили, что разведслужбы США сумели через интернет получить доступ к информации о российских хакерах, свидетельствующей, что попытка РФ вмешаться в выборы президента США может произойти либо непосредственно до голосования, запланированного на 3 ноября, либо сразу после него.

The New York Times отмечает, что, по ее сведениям, разведслужбы куда более обеспокоены действиями хакеров из РФ перед выборами в США, нежели кибератаками из Ирана.

Вместе с тем, газета сообщает, что у неё нет информации, указывающей, что хакеры РФ уже пытались влиять на выборы 2020 года, к примеру, изменив в базах данных, информацию о зарегистрированных избирателях.

Днём ранее разведслужбы США сообщили, что Иран, по их данным, уже пытался при помощи хакеров повлиять на американские выборы и поддержать кандидата от демократов Джо Байдена. Российские же хакеры, по их информации, собирали данные о зарегистрированных избирателях США, однако пока никак их не использовала.

В США считается, что The New York Times в последние годы сильно симпатизирует демократам. Издание регулярно публикует материалы, призванные дискредитировать республиканца Трампа. Во многих случаях речь идёт о материалах, основанных на информации, полученной от неназванных источников. Сам же президент США часто называет эту газету распространителем фейковых новостей и считает, что никаких серьезных источников в его администрации у неё нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]