Армянские ВС теряют позиции в Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта - Минобороны

В ходе продолжительных боев подразделения армянских ВС несут большие потери, сдавая позиции, сообщает Минобороны Азербайджана.

“В течение дня 22 октября и в ночь на 23 октября с различной интенсивностью продолжались операции на передовой в направлении Агдеринского, Физули-Гадрут-Джабраильского и Губадлинского районов. Противник обстреливал наши оборонительные позиции из стрелкового оружия, минометов и артиллерии. В результате операций, проведенных азербайджанской армией, были нанесены серьезные удары по вооруженным силам Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта, разрушено несколько опорных пунктов противника, захвачены важные территории и высоты”, - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство сообщает, что противнику на всем фронте нанесен непоправимый урон основным ресурсам и военной инфраструктуре. В частях армянской армии ощущается нехватка военной техники, оружия и боеприпасов, продовольствия.

“Противник практически утратил командование войсками. Из-за отсутствия регулярных армейских частей для защиты боевых позиций их заменяют вынужденными гражданскими лицами. Выяснилось, что военнослужащие, доставленные в Нагорный Карабах из Тавушского и Сисианского районов Армении, отказались вступать в боевые действия и покинули свои позиции”, - отмечается в сообщении.

Минобороны сообщает, что в настоящее время боевые действия продолжаются по всей линии фронта.







Х.Насирзаде