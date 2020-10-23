Армянские ВС теряют позиции в Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта - Минобороны

В ходе продолжительных боев подразделения армянских ВС несут большие потери, сдавая позиции, сообщает Минобороны Азербайджана.
“В течение дня 22 октября и в ночь на 23 октября с различной интенсивностью продолжались операции на передовой в направлении Агдеринского, Физули-Гадрут-Джабраильского и Губадлинского районов. Противник обстреливал наши оборонительные позиции из стрелкового оружия, минометов и артиллерии. В результате операций, проведенных азербайджанской армией, были нанесены серьезные удары по вооруженным силам Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта, разрушено несколько опорных пунктов противника, захвачены важные территории и высоты”, - отмечается в сообщении.
Оборонное ведомство сообщает, что противнику на всем фронте нанесен непоправимый урон основным ресурсам и военной инфраструктуре. В частях армянской армии ощущается нехватка военной техники, оружия и боеприпасов, продовольствия.
“Противник практически утратил командование войсками. Из-за отсутствия регулярных армейских частей для защиты боевых позиций их заменяют вынужденными гражданскими лицами. Выяснилось, что военнослужащие, доставленные в Нагорный Карабах из Тавушского и Сисианского районов Армении, отказались вступать в боевые действия и покинули свои позиции”, - отмечается в сообщении.
Минобороны сообщает, что в настоящее время боевые действия продолжаются по всей линии фронта.
Х.Насирзаде
Манат укрепился к евро, подешевел к рублю
Нефть дешевеет и может завершить неделю в минусе, Brent - $42,36 за баррель
Petrobras в III квартале увеличила добычу нефти и газа на 5,4% ко II кварталу
Число заражений COVID-19 в мире превысило 41,6 млн - университет Хопкинса
Путин: международное сообщество делает далеко не все, что необходимо для противостояния коронавирусной пандемии
Второй тест Криштиану Роналду на коронавирус также оказался положительным
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Трамп рассчитывает, что вакцина от коронавируса появится в течение нескольких недель
Сенаторы США призывают администрацию Трампа ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным
Заместители глав МИД России и Турции обсудили пути урегулирования кризисов в Ливии и Сирии
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
В 4 квартале 2020 года ВВП Армении может снизиться на 1 миллиард долларов
AccessBank завершил третий квартал 2020 года с прибылью
AccessBank оказывает помощь военнослужащим и жителям прифронтовых районов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение