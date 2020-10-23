Трамп и Байден на дебатах разошлись во мнениях по поводу будущего сферы энергетики

Президент США Дональд Трамп и его соперник на выборах Джо Байден на дебатах сформулировали совершенно разные идеи по поводу будущего сферы энергетики.

Байден сделал упор на необходимости быстрого перехода к экологически чистым источникам энергии. "Это наш моральный долг (...) Глобальное потепление - угроза для всего человечества", - сказал он.

Байден выразил уверенность, что переход на экологически более чистые источники энергии ещё и позволит создать новые рабочие места. В качестве примера он привёл обслуживающий персонал на станциях подзарядки электромобилей. Байден предложил инвестировать и в технологии, которые бы позволяли решить проблему вредных выбросов, связанных с добычей сланцевой нефти и газа. Также он предложил перестроить многие дома в США, чтобы, в частности, на их обогрев уходило меньше энергии.

Трамп высмеял идею инвестиции больших средств в такую перестройку домов. "Они хотят, чтобы у вас вместо больших окон были маленькие. Их воля - они бы вообще оставили бы вас без окон", - сказал президент, обращаясь к соотечественникам.

Трамп заверил, что при нем в США, с одной стороны, действуют строгие экологические стандарты, а с другой - идёт активная добыча нефти и газа, что помогает экономике. Одновременно с этим президент отметил, что его администрация помогает и развитию новых источников энергии.

Говоря о плане Байдена, Трамп предположил, что его реальная стоимость - $100 трлн., но Байден не согласился с этой оценкой.

Президент подчеркнул, что выделение такой суммы совершенно нереалистично. Сам план Байдена, по словам Трампа, составлен крайне левыми конгрессменами-демократами, "которые ничего в этом не понимают". Наконец, он обвинил бывшего вице-президента в намерении "убить нефтяную промышленность".

Байден, слушая аргументы своего оппонента, несколько раз хмыкал в микрофон и улыбался, давая понять, что не воспринимает доводы всерьез.

Участники дебатов разошлись во мнениях и по поводу Парижского соглашения по климату, из которого Трамп вывел США. Байден сказал, что считает правильным использовать соглашение, чтобы, в частности, добиваться и от Китая более эффективных мер по защите экологии. Трамп же в очередной раз сказал, что соглашение - несправедливое, так как накладывает на США более серьезные ограничения, чем, например, на Китай и Россию.