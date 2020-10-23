Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

22.10 $/bbl   WTI 40.64 0.61 Brent 42.46 0.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.10.2020 08:47

Трамп и Байден на дебатах разошлись во мнениях по поводу будущего сферы энергетики

Президент США Дональд Трамп и его соперник на выборах Джо Байден на дебатах сформулировали совершенно разные идеи по поводу будущего сферы энергетики.

Байден сделал упор на необходимости быстрого перехода к экологически чистым источникам энергии. "Это наш моральный долг (...) Глобальное потепление - угроза для всего человечества", - сказал он.

Байден выразил уверенность, что переход на экологически более чистые источники энергии ещё и позволит создать новые рабочие места. В качестве примера он привёл обслуживающий персонал на станциях подзарядки электромобилей. Байден предложил инвестировать и в технологии, которые бы позволяли решить проблему вредных выбросов, связанных с добычей сланцевой нефти и газа. Также он предложил перестроить многие дома в США, чтобы, в частности, на их обогрев уходило меньше энергии.

Трамп высмеял идею инвестиции больших средств в такую перестройку домов. "Они хотят, чтобы у вас вместо больших окон были маленькие. Их воля - они бы вообще оставили бы вас без окон", - сказал президент, обращаясь к соотечественникам.

Трамп заверил, что при нем в США, с одной стороны, действуют строгие экологические стандарты, а с другой - идёт активная добыча нефти и газа, что помогает экономике. Одновременно с этим президент отметил, что его администрация помогает и развитию новых источников энергии.

Говоря о плане Байдена, Трамп предположил, что его реальная стоимость - $100 трлн., но Байден не согласился с этой оценкой.

Президент подчеркнул, что выделение такой суммы совершенно нереалистично. Сам план Байдена, по словам Трампа, составлен крайне левыми конгрессменами-демократами, "которые ничего в этом не понимают". Наконец, он обвинил бывшего вице-президента в намерении "убить нефтяную промышленность".

Байден, слушая аргументы своего оппонента, несколько раз хмыкал в микрофон и улыбался, давая понять, что не воспринимает доводы всерьез.

Участники дебатов разошлись во мнениях и по поводу Парижского соглашения по климату, из которого Трамп вывел США. Байден сказал, что считает правильным использовать соглашение, чтобы, в частности, добиваться и от Китая более эффективных мер по защите экологии. Трамп же в очередной раз сказал, что соглашение - несправедливое, так как накладывает на США более серьезные ограничения, чем, например, на Китай и Россию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВЫБОРЫ, ЭНЕРГЕТИКА


Похожие новости


Трамп заверил сотрудников своего штаба, что больше не сомневается в победе на выборах В США отмечается рекордная явка на досрочном голосовании на президентских выборах Трамп и Байден начали дебаты с взаимных обвинений в отсутствии реальных планов в области здравоохранения Сенатор США назвал "немыслимым и неприемлемым" отказ от мирного перехода власти Байден поинтересовался, в какой стране он находится, после замечаний Трампа о мирном переходе власти Трамп отказался отвечать на вопрос о гарантиях мирной передачи власти в случае его проигрыша на президентских выборах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]