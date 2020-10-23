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Дальнее зарубежье 23.10.2020 09:04

Байден обвиняет Трампа в дружеских отношениях с "разбойниками" на мировой арене

Кандидат в президенты США о демократов Джо Байден раскритикован главу государства Дональда Трампа за попытки наладить хорошие личные отношения с лидерами стран, считающимися соперниками Вашингтона.

"Он стремится поладить с разбойниками - с Россией, Китаем, КНДР и одновременно - ссорится с нашими союзниками", - сказал Баден во время теледебатов.

Трамп же подчеркнул, что "поладить с лидерами других стран - это хорошо, а не плохо".

На это Байден отреагировал, ответив, что "у нас были хорошие отношения и с Гитлером до тех пор, пока он не захватил Европу".

Байден раскритиковал подход Трампа к ядерной проблеме КНДР, заявив, что если бы этим занимался он, то стал бы садиться за стол переговоров только в обмен на обещание Пхеньяна сокращать свой ядерный арсенал.

Трамп констатировал, что за восемь лет, в течение которых Байден был вице-президентом США, Вашингтону ничего не удалось сделать для решения проблемы КНДР.

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Тэги: США, ГЕОПОЛИТИКА, РАЗНОГЛАСИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]