Кандидат в президенты США о демократов Джо Байден раскритикован главу государства Дональда Трампа за попытки наладить хорошие личные отношения с лидерами стран, считающимися соперниками Вашингтона.

"Он стремится поладить с разбойниками - с Россией, Китаем, КНДР и одновременно - ссорится с нашими союзниками", - сказал Баден во время теледебатов.

Трамп же подчеркнул, что "поладить с лидерами других стран - это хорошо, а не плохо".

На это Байден отреагировал, ответив, что "у нас были хорошие отношения и с Гитлером до тех пор, пока он не захватил Европу".

Байден раскритиковал подход Трампа к ядерной проблеме КНДР, заявив, что если бы этим занимался он, то стал бы садиться за стол переговоров только в обмен на обещание Пхеньяна сокращать свой ядерный арсенал.

Трамп констатировал, что за восемь лет, в течение которых Байден был вице-президентом США, Вашингтону ничего не удалось сделать для решения проблемы КНДР.