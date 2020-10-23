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СНГ 23.10.2020 08:48

В Киргизии за сутки выявлено 582 случая заражения коронавирусом, четыре человека скончались

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 582 новых случая заражения коронавирусом, общее число подтвержденных заболеваний этой инфекцией и внебольничной пневмонией в стране достигло 54 тысяч 588 человек, сообщил в пятницу республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне сообщалось о 547 новых случаях заражения за сутки.

Число выздоровевших достигло 47 тыс. 50 человек (+324 за сутки).

По данным штаба, за минувшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода от коронавирусной инфекции. Всего в Киргизии с начала пандемии от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались 1 тыс. 126 человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]