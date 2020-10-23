Трамп рассказал, что был вынужден стать президентом, потому что Обама и Байден плохо работали

Президент США Дональд Трамп заявил, что в своё время был вынужден баллотироваться на пост, потому его предшественники - президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден - не справлялись со своей работой.

"Я тогда баллотировался в президенты, потому что вы с Обамой плохо работали", - сказал он Байдену в ходе теледебатов.

Байден, ныне являющийся кандидатом в президенты США от демократов, призвал американцев в день голосования сравнить его с Трампом характеры и репутацию, и только после этого сделать выбор.

Трамп, развивая мысль о репутации Байдена, в очередной раз обвинил его в получении денег от других государств, в том числе - от России. "И, если это правда, тогда получается, что он - коррумпированный политик", - сказал президент.

Байден же заверил, что никогда не получал денег от представителей других стран.