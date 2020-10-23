Трамп напомнил Байдену, что тот не смог воспрепятствовать присоединению Крыма к РФ

Президент США Дональд Трамп раскритикован своего соперника на выборах - бывшего вице-президента Джо Байдена - за то, что тот в своё время не смог помешать присоединению Крыма к России.

"Именно при нем Россия забрала себе часть Украины", - сказал Трамп на теледебатах.

Президент отметил, что поставил Украине вооружение, тогда как прежняя администрация "продавала ей подушки".

Говоря о противостоянии России, Трамп подчеркнул, что ввел против неё санкции и усилил военные возможности НАТО.

Байден своим видом показывал, что не согласен с доводами Трампа. Говоря о России, он предположил, что Трамп даже не обсуждал с российским руководством недопустимость иностранного вмешательства в американские выборы.