Тест Трампа на COVID-19 перед дебатами с Байденом дал отрицательный результат

Президент США Дональд Трамп перед предстоящими дебатами с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом сдал тест на COVID-19 , он отрицательный.
"Мы проверили его по дороге сюда (в штат Нэшвилл, где пройдут дебаты - ИФ) (в самолете), и тест показал отрицательный результат", - заявил журналистам глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.
Кроме того, как сообщает телеканал CNN, принято решение убрать плексиглазовую перегородку, которая должна была отделять президента Трампа от его оппонента.
По словам главы комиссии по дебатам Фрэнка Фаренкопфа, данное решение было принято после того, как стало известно, что тест американского лидера на коронавирус отрицательный.
Байден ранее также сообщил об отрицательном тесте на COVID-19.
Фаренкопф отметил, что медицинские консультанты позвонили главному инфекционисту США Энтони Фаучи. И он согласился с тем, что в плексиглазовой перегородке нет необходимости.
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