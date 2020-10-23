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Регион 23.10.2020 10:17

Заместители глав МИД России и Турции обсудили пути урегулирования кризисов в Ливии и Сирии

Проблематика урегулирования кризисов в Ливии и Сирии обсуждалась в четверг в ходе очередного раунда консультаций в Москве специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом, сообщили в пятницу в МИД РФ.

"При обмене мнениями о развитии ситуации в Ливии был констатирован прогресс, наметившийся на политическом, военном и экономическом межливийских переговорных треках", - говорится в сообщении. Обе стороны считают важным, чтобы ливийский национальный диалог под эгидой ООН опирался на решения Берлинской международной конференции и резолюцию 2510 СБ ООН.

Касаясь ситуации в Сирии, Богданов и Онал подтвердили приверженность обеих стран принципу уважения единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны, отмечает МИД РФ. Стороны отметили "актуальность дальнейших скоординированных усилий России и Турции, в том числе в рамках "Астанинского процесса", по содействию достижению комплексного урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН".

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ЛИВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]