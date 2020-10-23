Заместители глав МИД России и Турции обсудили пути урегулирования кризисов в Ливии и Сирии

Проблематика урегулирования кризисов в Ливии и Сирии обсуждалась в четверг в ходе очередного раунда консультаций в Москве специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Седатом Оналом, сообщили в пятницу в МИД РФ.
"При обмене мнениями о развитии ситуации в Ливии был констатирован прогресс, наметившийся на политическом, военном и экономическом межливийских переговорных треках", - говорится в сообщении. Обе стороны считают важным, чтобы ливийский национальный диалог под эгидой ООН опирался на решения Берлинской международной конференции и резолюцию 2510 СБ ООН.
Касаясь ситуации в Сирии, Богданов и Онал подтвердили приверженность обеих стран принципу уважения единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны, отмечает МИД РФ. Стороны отметили "актуальность дальнейших скоординированных усилий России и Турции, в том числе в рамках "Астанинского процесса", по содействию достижению комплексного урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН".
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