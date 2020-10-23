Число заражений COVID-19 в мире превысило 41,6 млн - университет Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 41 млн 641 тыс. 309 случаев заражения коронавирусом, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, на утро пятницы (9:00) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 136 тыс. 503 человек против 1 млн 130 тыс. 606 на утро четверга, излечились 28 млн 271 тыс. 838.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 млн 407 тыс. 702 заражения коронавирусом и 223 тыс. 32 летальных исхода. Более 3,3 млн человек в США излечились от коронавируса.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 7 млн 706 тыс. 946 заболевших COVID-19 при 116 тыс. 616 смертельных случаях и более 6,8 млн поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 323 тыс. 630 случаев заражения, умерли 155 тыс. 900, вылечены более 4,5 млн человек.