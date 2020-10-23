Число заражений COVID-19 в мире превысило 41,6 млн - университет Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 41 млн 641 тыс. 309 случаев заражения коронавирусом, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
По его данным, на утро пятницы (9:00) во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 136 тыс. 503 человек против 1 млн 130 тыс. 606 на утро четверга, излечились 28 млн 271 тыс. 838.
В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 млн 407 тыс. 702 заражения коронавирусом и 223 тыс. 32 летальных исхода. Более 3,3 млн человек в США излечились от коронавируса.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 7 млн 706 тыс. 946 заболевших COVID-19 при 116 тыс. 616 смертельных случаях и более 6,8 млн поправившихся.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 323 тыс. 630 случаев заражения, умерли 155 тыс. 900, вылечены более 4,5 млн человек.
Помпео проведет в один день отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении
Армянские ВС теряют позиции в Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта - Минобороны
Греция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста числа заражений
Манат укрепился к евро, подешевел к рублю
Нефть дешевеет и может завершить неделю в минусе, Brent - $42,36 за баррель
Petrobras в III квартале увеличила добычу нефти и газа на 5,4% ко II кварталу
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сенаторы США призывают администрацию Трампа ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным
Заместители глав МИД России и Турции обсудили пути урегулирования кризисов в Ливии и Сирии
Трамп напомнил Байдену, что тот не смог воспрепятствовать присоединению Крыма к РФ
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
В 4 квартале 2020 года ВВП Армении может снизиться на 1 миллиард долларов
AccessBank завершил третий квартал 2020 года с прибылью
AccessBank оказывает помощь военнослужащим и жителям прифронтовых районов
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение