Лукашенко не поддержал идею проведения в Минске масштабного провластного митинга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга, который организует Федерация профсоюзов вместе с другими общественными организациями страны.

"Лукашенко пояснил, что на этот митинг со всей страны выразили желание прибыть большое количество людей - порядка 250-300 тыс. И главное, что волнует президента, - вопрос обеспечения безопасности", - говорится в сообщении госагентства БелТА в пятницу.

Ранее СМИ сообщали о том, что в белорусской столице в воскресенье ожидается масштабный провластный митинг. Утром в пятницу появилась информация, что он отменен.