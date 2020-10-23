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СНГ 23.10.2020 15:04

Лукашенко не поддержал идею проведения в Минске масштабного провластного митинга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга, который организует Федерация профсоюзов вместе с другими общественными организациями страны.

"Лукашенко пояснил, что на этот митинг со всей страны выразили желание прибыть большое количество людей - порядка 250-300 тыс. И главное, что волнует президента, - вопрос обеспечения безопасности", - говорится в сообщении госагентства БелТА в пятницу.

Ранее СМИ сообщали о том, что в белорусской столице в воскресенье ожидается масштабный провластный митинг. Утром в пятницу появилась информация, что он отменен.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]