Песков: Россия старается вывести процесс урегулирования карабахского конфликта в мирное русло

Россия по-прежнему делает все возможное для того, чтобы остановить военный конфликт в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу его попросили прокомментировать заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который не исключил возможности своей встречи с армянским премьером Николом Пашиняном в Москве. Пескова спросили, готова ли Россия организовать такую встречу на своей территории и направить приглашение президентам.

"Президент Путин вчера говорил о том, что он находится в постоянном ежедневном контакте и с Алиевым, и с Пашиняном. Могу еще раз повторить, что глава российской делегации делает все, что возможно, для того, чтобы остановить войну и вывести процесс урегулирования карабахского конфликта в мирное русло", - сказал Песков.