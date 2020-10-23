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Карабахский конфликт 23.10.2020 13:50

Песков: Россия старается вывести процесс урегулирования карабахского конфликта в мирное русло

Россия по-прежнему делает все возможное для того, чтобы остановить военный конфликт в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу его попросили прокомментировать заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который не исключил возможности своей встречи с армянским премьером Николом Пашиняном в Москве. Пескова спросили, готова ли Россия организовать такую встречу на своей территории и направить приглашение президентам.

"Президент Путин вчера говорил о том, что он находится в постоянном ежедневном контакте и с Алиевым, и с Пашиняном. Могу еще раз повторить, что глава российской делегации делает все, что возможно, для того, чтобы остановить войну и вывести процесс урегулирования карабахского конфликта в мирное русло", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]