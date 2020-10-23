Песков: Россия старается вывести процесс урегулирования карабахского конфликта в мирное русло

Россия по-прежнему делает все возможное для того, чтобы остановить военный конфликт в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами в пятницу его попросили прокомментировать заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который не исключил возможности своей встречи с армянским премьером Николом Пашиняном в Москве. Пескова спросили, готова ли Россия организовать такую встречу на своей территории и направить приглашение президентам.
"Президент Путин вчера говорил о том, что он находится в постоянном ежедневном контакте и с Алиевым, и с Пашиняном. Могу еще раз повторить, что глава российской делегации делает все, что возможно, для того, чтобы остановить войну и вывести процесс урегулирования карабахского конфликта в мирное русло", - сказал Песков.
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